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Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Мерц розраховує на тісну співпрацю з Трампом. Він вимагає від путіна погодитися на 30-денне припинення вогню та погрожує рф жорсткішими санкціями.

Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне тісної співпраці з президентом США Дональдом Трампом у зусиллях щодо припинення війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.

Деталі

Повідомляється, що Мерц розраховує на тісну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом у зусиллях щодо припинення війни в Україні.

Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним

– заявив Мерц у урядовій заяві в Бундестазі в середу.

Він додав, що "докладе всіх зусиль, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між європейськими та американськими партнерами".

Доповнення

Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від російського диктатора володимира путіна погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц заявляв, що якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни рф в Україні, то в ЄС готові запровадити жорсткіші санкції проти москви.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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