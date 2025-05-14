Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне тісної співпраці з президентом США Дональдом Трампом у зусиллях щодо припинення війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.

Деталі

Повідомляється, що Мерц розраховує на тісну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом у зусиллях щодо припинення війни в Україні.

Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним – заявив Мерц у урядовій заяві в Бундестазі в середу.

Він додав, що "докладе всіх зусиль, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між європейськими та американськими партнерами".

Доповнення

Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від російського диктатора володимира путіна погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц заявляв, що якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни рф в Україні, то в ЄС готові запровадити жорсткіші санкції проти москви.