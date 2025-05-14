Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Захід до єдності щодо України. Він заявив, що неприпустимо нав'язувати мир Україні або підкорятися статус-кво, встановленому російськими військами.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та США щодо того, як припинити війну.
У своїй першій важливій промові перед парламентом після вступу на посаду минулого тижня Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України або підкорення статус-кво, досягнутого російськими збройними силами
Мерц закликає Захід до єдності щодо України.
Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль, щоб продовжувати досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами. Ця жахлива війна та її результат визначатимуть не лише долю України
За його словами, результат цієї війни визначить, чи продовжуватимуть панувати закон і порядок у Європі та світі, чи переможуть тиранія, військова сила та чисте право найсильнішого.
Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні14.05.25, 15:42 • 1214 переглядiв
Доповнення
Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від російського диктатора володимира путіна погодитися на 30-денне припинення вогню.
Мерц заявляв, що якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни рф в Україні, ЄС готовий запровадити жорсткіші санкції проти москви.