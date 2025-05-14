Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

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Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та США щодо того, як припинити війну.

У своїй першій важливій промові перед парламентом після вступу на посаду минулого тижня Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України або підкорення статус-кво, досягнутого російськими збройними силами - йдеться в повідомленні.

Мерц закликає Захід до єдності щодо України.

Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль, щоб продовжувати досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами. Ця жахлива війна та її результат визначатимуть не лише долю України - додав канцлер.



За його словами, результат цієї війни визначить, чи продовжуватимуть панувати закон і порядок у Європі та світі, чи переможуть тиранія, військова сила та чисте право найсильнішого.

Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні

Доповнення

Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від російського диктатора володимира путіна погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц заявляв, що якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни рф в Україні, ЄС готовий запровадити жорсткіші санкції проти москви.

