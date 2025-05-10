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Мерц запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини та сприянні переговорному процесу

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив у подальшій підтримці України, зокрема фінансовій. Німеччина сприятиме переговорним процесам щодо припинення вогню та досягнення миру.

Мерц запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини та сприянні переговорному процесу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що його держава продовжить підтримувати Україну. Також вона сприятиме переговорним процесам щодо припинення вогню та досягнення миру. Про це Мерц сказав під час виступу на  засіданні лідерів країн "Коаліції охочих", повідомляє УНН.

Деталі

Німеччина продовжить фінансово підтримувати вас. Реформа нашої конституції, яка нещодавно відбулася, дає нам можливість здійснювати це зараз і в майбутньому, тож можете розраховувати на нас, як на партнера

- зазначив Мерц.

Він також додав, що Німеччина продовжить сприяти Україні у переговорних процесах щодо припинення вогню і досягнення миру.

Ми хочемо і далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо припинення вогню та миру. Це два боки однієї медалі

- повідомив канцлер.

Мерц наголосив, що у питанні досягнення припинення вогню та миру проблему представляє не Україна, а росія, на яку треба тиснути.

Ми працюватимем над посиленням залучення США для того, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів. Завжди з Україною і ніколи без України. Україна – не проблема. росія робить те, що вона робить і нам потрібно докладати зусиль

- підкреслив Мерц.

Доповнення

Канцлер Німеччини заявив, що заходи для миру в Україні обговорюватимуться конфіденційно зі США. Також обговорюються санкції проти росії у разі відмови від припинення вогню.

Павло Зінченко

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