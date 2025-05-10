Мерц заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и содействии переговорному процессу

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
14:21 • 1348 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10:49 • 8064 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 18322 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 34574 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 59762 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 48811 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 65164 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 71390 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63089 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 65714 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.3м/с
55%
749мм
Популярные новости

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

10 мая, 06:22 • 5560 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 16935 просмотра

Чиновника СБУ Лойфа уволили с должности после расследования журналистов

10 мая, 06:33 • 11039 просмотра

В Киеве возобновила работу станция "Майдан Независимости"

10 мая, 07:32 • 3520 просмотра

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

10 мая, 07:44 • 7354 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 16996 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 128192 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 141499 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 124783 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 186188 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

11:35 • 3214 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 59762 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 41860 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 48969 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 57631 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Мерц заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и содействии переговорному процессу

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности финансовой. Германия будет способствовать переговорным процессам по прекращению огня и достижению мира.

Мерц заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и содействии переговорному процессу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что его государство продолжит поддерживать Украину. Также она будет способствовать переговорным процессам по прекращению огня и достижению мира. Об этом Мерц сказал во время выступления на заседании лидеров стран "Коалиции желающих", сообщает УНН.

Детали

Германия продолжит финансово поддерживать вас. Реформа нашей конституции, которая недавно состоялась, дает нам возможность осуществлять это сейчас и в будущем, поэтому можете рассчитывать на нас, как на партнера

- отметил Мерц.

Он также добавил, что Германия продолжит способствовать Украине в переговорных процессах по прекращению огня и достижению мира.

Мы хотим и дальше помогать Украине в переговорных процессах по прекращению огня и миру. Это две стороны одной медали

- сообщил канцлер.

Мерц подчеркнул, что в вопросе достижения прекращения огня и мира проблему представляет не Украина, а россия, на которую надо давить.

Мы будем работать над усилением привлечения США для того, чтобы заставить россию сесть за стол переговоров. Всегда с Украиной и никогда без Украины. Украина – не проблема. россия делает то, что она делает и нам нужно прилагать усилия

- подчеркнул Мерц.

Дополнение

Канцлер Германии заявил, что меры для мира в Украине будут обсуждаться конфиденциально с США. Также обсуждаются санкции против россии в случае отказа от прекращения огня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Германия
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,522.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,435.57