Мерц заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и содействии переговорному процессу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что его государство продолжит поддерживать Украину. Также она будет способствовать переговорным процессам по прекращению огня и достижению мира. Об этом Мерц сказал во время выступления на заседании лидеров стран "Коалиции желающих", сообщает УНН.

Германия продолжит финансово поддерживать вас. Реформа нашей конституции, которая недавно состоялась, дает нам возможность осуществлять это сейчас и в будущем, поэтому можете рассчитывать на нас, как на партнера

Он также добавил, что Германия продолжит способствовать Украине в переговорных процессах по прекращению огня и достижению мира.

Мы хотим и дальше помогать Украине в переговорных процессах по прекращению огня и миру. Это две стороны одной медали

Мерц подчеркнул, что в вопросе достижения прекращения огня и мира проблему представляет не Украина, а россия, на которую надо давить.

Мы будем работать над усилением привлечения США для того, чтобы заставить россию сесть за стол переговоров. Всегда с Украиной и никогда без Украины. Украина – не проблема. россия делает то, что она делает и нам нужно прилагать усилия