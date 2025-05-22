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Германия увеличивает численность своей танковой бригады в Литве для сдерживания россии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Германия увеличивает военное присутствие в Литве, расширяя танковую бригаду до 5000 военных к 2027 году. Это ответ на агрессию рф и укрепление восточного фланга НАТО.

Германия увеличивает численность своей танковой бригады в Литве для сдерживания россии - Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус приняли участие в первой торжественной перекличке 45-й танковой бригады в самом сердце литовской столицы Вильнюс.

Германия усиливает свою танковую бригаду в Литве, чтобы укрепить восточный фланг НАТО, поскольку европейские союзники принимают беспрецедентные меры для сдерживания все более враждебной россии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.  

Детали

В Литве мы берем оборону восточного фланга НАТО в свои руки: вместе литовцы и немцы показывают, что мы готовы защищать свободу Европы от любого агрессора. Германия придерживается своей ответственности. Сегодня. Завтра. Столько, сколько нужно

- написал Мерц на своей странице в Х.

Германия стремится завершить формирование бригады до конца 2027 года, доведя ее численность до пяти тысяч бойцов. Это будет первая постоянно развернутая танковая бригада Германии за рубежом со времен Второй мировой войны.

Поскольку ожидается, что США отменят свои обязательства по безопасности перед Европой при президентстве Дональда Трампа, Германия обязалась играть большую роль в обороне континента. Новый правоцентристский канцлер пообещал превратить немецкие вооруженные силы из отсталой в самую сильную армию Европы.

Решение о развертывании целой бригады в Литве было принято в рамках обновления оборонной позиции НАТО после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Это произошло после месяцев давления со стороны правительства Литвы, которая расположена между российским анклавом Калининград и союзником кремля беларусью.

По данным Министерства обороны, в настоящее время на месте находится около 400 немецких солдат, и немецкие власти надеются увеличить их количество до 500 до конца этого года. Немецкие солдаты уже начали свои первые тренировки и обучение на местах, которые будут еще больше активизированы в ближайшие месяцы, сообщил представитель Министерства обороны Германии. 

Мерц не ожидает, что немецкие солдаты будут размещены в Украине после прекращения огня08.05.25, 10:09 • 3473 просмотра

Силы НАТО в Литве В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45-й танковой бригаде, что доведет численность подразделения до 1800 человек.

К лету 2026 года Германия планирует иметь на местах почти 2000 солдат. Однако, сможет ли Берлин развернуть полную бригаду до конца 2027 года, частично зависит от того, как быстро литовские власти смогут расширить инфраструктуру для размещения еще трех тысяч солдат, необходимых для достижения этой цели.

Литва увеличивает расходы на оборону до 5,25% ВВП, чтобы укрепить собственную армию, а также разместить немецкую бригаду. Балтийская страна оценивает, что может потратить около одного миллиарда евро на строительство военной и учебной инфраструктуры для немецких вооруженных сил.

Еще одним препятствием является борьба Германии за привлечение большего количества молодежи к военной службе. Недавно Берлин принял закон об улучшении оплаты труда и условий службы солдат, развернутых за рубежом, в частности в Литве.

Расширение военного присутствия Германии в странах Балтии также открыло инвестиционные возможности для оборонного гиганта Rheinmetall. В прошлом году Rheinmetall подписал соглашение с правительством Литвы о строительстве завода по производству боеприпасов в Литве, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов ежегодно и создаст не менее 150 новых рабочих мест.

Немецкий производитель оружия сейчас ведет переговоры с соседней Латвией о налаживании внутреннего оборонного производства, сообщало ранее Bloomberg News.

Дополнение

россия пыталась следить за коммуникациями одной из боевых бригад немецкой армии во время учений НАТО в Литве. Генеральный инспектор Карстен Бройер рассматривает этот инцидент как доказательство того, насколько реальной является угроза со стороны москвы.  

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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