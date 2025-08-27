$41.400.03
Эксклюзив
15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Правительство Германии одобрило законопроект о добровольной службе в армии

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Правительство Германии одобрило законопроект о добровольной шестимесячной военной службе в Бундесвере. С 1 июля 2027 года все мужчины, родившиеся с 2008 года, будут обязательно проходить призывную комиссию.

Правительство Германии одобрило законопроект о добровольной службе в армии

Правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий введение шестимесячной добровольной военной службы в рядах Бундесвера. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

За последние годы ситуация с безопасностью значительно ухудшилась. Поэтому важно привести вооруженные силы Бундесвера в соответствие с целями НАТО в структурном, материальном, а также кадровом плане. В коалиционном соглашении федеральное правительство договорилось о введении новой привлекательной военной службы, которая ориентирована на шведскую модель военной службы и изначально базируется на добровольности. Целью новой военной службы является содействие укреплению резерва Бундесвера и активных войск

- заявили в немецком правительстве.

Отмечается, что новая военная служба будет базироваться на добровольности как можно дольше, в то же время, если ситуация в области безопасности обострится или возможности добровольного удовлетворения потребностей будут исчерпаны, федеральное правительство может принять решение об обязательном призыве на военную службу путем издания нормативного акта с согласия Бундестага

С вступлением закона в силу все 18-летние немцы будут обязаны заполнить онлайн-анкету, в которой они должны указать, готовы ли они добровольно пройти военную службу. Кроме того, необходимо будет предоставить личные данные и квалификацию. Для лиц другого пола предоставление этих данных является добровольным. Все заинтересованные лица пройдут оценку на пригодность. С 1 июля 2027 года все мужчины, рожденные с 2008 года, будут обязательно проходить призывную комиссию

- добавили в правительстве Германии.

Дополнение

Призыв на срочную службу в Германии был официально приостановлен в 2011 году во времена канцлера Ангелы Меркель. Сейчас в Бундесвере служат около 182 тыс. военных и еще 49 тыс. резервистов.

Как сообщают СМИ, из-за принятия правительством закона, протестующие заблокировали пункт набора военнослужащих в Кельне.

Напомним

Немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.

Павел Башинский

