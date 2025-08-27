Правительство Германии одобрило законопроект о добровольной службе в армии

Правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий введение шестимесячной добровольной военной службы в рядах Бундесвера. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

За последние годы ситуация с безопасностью значительно ухудшилась. Поэтому важно привести вооруженные силы Бундесвера в соответствие с целями НАТО в структурном, материальном, а также кадровом плане. В коалиционном соглашении федеральное правительство договорилось о введении новой привлекательной военной службы, которая ориентирована на шведскую модель военной службы и изначально базируется на добровольности. Целью новой военной службы является содействие укреплению резерва Бундесвера и активных войск - заявили в немецком правительстве.

Отмечается, что новая военная служба будет базироваться на добровольности как можно дольше, в то же время, если ситуация в области безопасности обострится или возможности добровольного удовлетворения потребностей будут исчерпаны, федеральное правительство может принять решение об обязательном призыве на военную службу путем издания нормативного акта с согласия Бундестага

С вступлением закона в силу все 18-летние немцы будут обязаны заполнить онлайн-анкету, в которой они должны указать, готовы ли они добровольно пройти военную службу. Кроме того, необходимо будет предоставить личные данные и квалификацию. Для лиц другого пола предоставление этих данных является добровольным. Все заинтересованные лица пройдут оценку на пригодность. С 1 июля 2027 года все мужчины, рожденные с 2008 года, будут обязательно проходить призывную комиссию - добавили в правительстве Германии.

Дополнение

Призыв на срочную службу в Германии был официально приостановлен в 2011 году во времена канцлера Ангелы Меркель. Сейчас в Бундесвере служат около 182 тыс. военных и еще 49 тыс. резервистов.

Как сообщают СМИ, из-за принятия правительством закона, протестующие заблокировали пункт набора военнослужащих в Кельне.

Напомним

Немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.