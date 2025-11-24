Онука Джона Ф. Кеннеді бореться з термінальною формою раку крові

Онука знаменитого президента США Джона Ф. Кеннеді, 35-річна Татіана Шлоссберг, бореться з термінальною формою раку крові. Про це інформує видання Тhe Тimes, передає УНН.

Татіана Шлоссберг розповіла про свою ситуацію у день 62-ї річниці вбивства діда в Далласі, зазначивши, що їй залишилося менше року життя.

"Я не могла повірити, що це стосується мене", - написала вона.

Напередодні я пропливла милю у басейні, будучи на дев’ятому місяці вагітності. Я не відчувала хвороби. Насправді я була однією з найздоровіших людей, яких знала

Зазначається, що у травні 2025 року Татіані Шлоссберг діагностували гострий мієлоїдний лейкоз - рідкісну та швидкопрогресуючу форму раку крові - незабаром після народження її другої дитини в Нью-Йорку. Відтоді вона пройшла кілька курсів хіміотерапії, два трансплантати кісткового мозку та брала участь у двох клінічних дослідженнях.

Під час останнього клінічного дослідження лікар сказав, що зможе підтримувати мене живою, можливо, ще рік

Вона також розповіла, що її лікування збіглося з номінацією та затвердженням двоюрідного брата, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, на посаду міністра охорони здоров’я США. Вона охарактеризувала його як "переважно джерело збентеження для мене та моєї найближчої родини".

Татіана Шлоссберг - друга дитина Кароліни Кеннеді, 67-річної колишньої послині США в Австралії та Японії та доньки Джона Ф. Кеннеді. Вона згадала численні нещастя, що трапилися в родині.

Все життя я намагалася бути доброю - доброю студенткою, сестрою, дочкою, оберігати маму і ніколи не засмучувати її. Тепер я додала нову трагедію в її життя, у життя нашої родини, і нічого не можу з цим вдіяти