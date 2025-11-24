Онука Джона Ф. Кеннеді бореться з термінальною формою раку крові

$42.150.00
48.520.00
ukenru
00:17 • 2658 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
21:45 • 10070 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 19750 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 25638 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 20998 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 20062 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 18320 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15327 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15097 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 37626 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський подякував Трампу та США, а також обговорив з Макроном результати роботи українських команд у Женеві23 листопада, 16:53 • 3542 перегляди
росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський 23 листопада, 17:19 • 4212 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters23 листопада, 17:48 • 12142 перегляди
Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters23 листопада, 18:27 • 5540 перегляди
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США20:26 • 11544 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 37626 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 111655 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 79255 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 84149 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 90676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29991 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 40223 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 42428 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 111655 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 61162 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Facebook

Онука Джона Ф. Кеннеді бореться з термінальною формою раку крові

Київ • УНН

 • 562 перегляди

35-річна Татіана Шлоссберг, онука президента США Джона Ф. Кеннеді, повідомила про термінальну форму раку крові. Їй діагностували гострий мієлоїдний лейкоз у травні 2025 року, і лікарі дають їй менше року життя.

Онука Джона Ф. Кеннеді бореться з термінальною формою раку крові

Онука знаменитого президента США Джона Ф. Кеннеді, 35-річна Татіана Шлоссберг, бореться з термінальною формою раку крові. Про це інформує видання Тhe Тimes, передає УНН.

Деталі

Татіана Шлоссберг розповіла про свою ситуацію у день 62-ї річниці вбивства діда в Далласі, зазначивши, що їй залишилося менше року життя.

"Я не могла повірити, що це стосується мене", - написала вона.

Напередодні я пропливла милю у басейні, будучи на дев’ятому місяці вагітності. Я не відчувала хвороби. Насправді я була однією з найздоровіших людей, яких знала

- йдеться у дописі.

Зазначається, що у травні 2025 року Татіані Шлоссберг діагностували гострий мієлоїдний лейкоз - рідкісну та швидкопрогресуючу форму раку крові - незабаром після народження її другої дитини в Нью-Йорку. Відтоді вона пройшла кілька курсів хіміотерапії, два трансплантати кісткового мозку та брала участь у двох клінічних дослідженнях.

Під час останнього клінічного дослідження лікар сказав, що зможе підтримувати мене живою, можливо, ще рік

- написала Татіана Шлоссберг.

Вона також розповіла, що її лікування збіглося з номінацією та затвердженням двоюрідного брата, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, на посаду міністра охорони здоров’я США. Вона охарактеризувала його як "переважно джерело збентеження для мене та моєї найближчої родини".

Татіана Шлоссберг - друга дитина Кароліни Кеннеді, 67-річної колишньої послині США в Австралії та Японії та доньки Джона Ф. Кеннеді. Вона згадала численні нещастя, що трапилися в родині.

Все життя я намагалася бути доброю - доброю студенткою, сестрою, дочкою, оберігати маму і ніколи не засмучувати її. Тепер я додала нову трагедію в її життя, у життя нашої родини, і нічого не можу з цим вдіяти

- додала Татіана Шлоссберг.

За її словами, у неї є син, якого любить понад усе, та новонароджена дитина, про яку треба піклуватися.

Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21.10.25, 14:00 • 68662 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу
Карцинома
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Джон Ф. Кеннеді
Австралія
Нью-Йорк
Японія