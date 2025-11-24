$42.150.00
Эксклюзивы
Внучка Джона Ф. Кеннеди борется с терминальной формой рака крови

Киев • УНН

 • 758 просмотра

35-летняя Татиана Шлоссберг, внучка президента США Джона Ф. Кеннеди, сообщила о терминальной форме рака крови. Ей диагностировали острый миелоидный лейкоз в мае 2025 года, и врачи дают ей меньше года жизни.

Внучка Джона Ф. Кеннеди борется с терминальной формой рака крови

Внучка знаменитого президента США Джона Ф. Кеннеди, 35-летняя Татиана Шлоссберг, борется с терминальной формой рака крови. Об этом информирует издание Тhe Тimes, передает УНН.

Детали

Татиана Шлоссберг рассказала о своей ситуации в день 62-й годовщины убийства деда в Далласе, отметив, что ей осталось меньше года жизни.

"Я не могла поверить, что это касается меня", - написала она.

Накануне я проплыла милю в бассейне, будучи на девятом месяце беременности. Я не чувствовала болезни. На самом деле я была одним из самых здоровых людей, которых знала

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2025 года Татиане Шлоссберг диагностировали острый миелоидный лейкоз - редкую и быстропрогрессирующую форму рака крови - вскоре после рождения ее второго ребенка в Нью-Йорке. С тех пор она прошла несколько курсов химиотерапии, два трансплантата костного мозга и участвовала в двух клинических исследованиях.

Во время последнего клинического исследования врач сказал, что сможет поддерживать меня живой, возможно, еще год

- написала Татиана Шлоссберг.

Она также рассказала, что ее лечение совпало с номинацией и утверждением двоюродного брата, Роберта Ф. Кеннеди-младшего, на должность министра здравоохранения США. Она охарактеризовала его как "преимущественно источник смущения для меня и моей ближайшей семьи".

Татиана Шлоссберг - второй ребенок Каролины Кеннеди, 67-летней бывшей посла США в Австралии и Японии и дочери Джона Ф. Кеннеди. Она упомянула многочисленные несчастья, случившиеся в семье.

Всю жизнь я старалась быть хорошей - хорошей студенткой, сестрой, дочерью, оберегать маму и никогда не расстраивать ее. Теперь я добавила новую трагедию в ее жизнь, в жизнь нашей семьи, и ничего не могу с этим поделать

- добавила Татиана Шлоссберг.

По ее словам, у нее есть сын, которого она любит больше всего, и новорожденный ребенок, о котором нужно заботиться.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Карцинома
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Джон Ф. Кеннеди
Австралия
Нью-Йорк
Япония