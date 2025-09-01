Трамп вимагає від фармкомпаній пояснень щодо ефективності вакцин від COVID

На тлі заворушень у Центрах контролю та профілактики захворювань президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок закликав фармацевтичні компанії "виправдати успіх" своїх вакцин проти COVID. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Дуже важливо, щоб фармацевтичні компанії виправдали успіх своїх різних препаратів від Covid. Багато людей вважають їх дивом, яке врятувало мільйони життів. Інші не погоджуються! Оскільки CDC розривають на шматки через це питання, я хочу отримати відповідь, і я хочу її зараз – написав Трамп у своїй соціальній мережі.

Президент США додав, що компанії, які займаються розробкою вакцин від COVID, мають показати широкій громадськості результати своєї роботи.

Мені показали інформацію від Pfizer та інших, яка є надзвичайною, але вони, здається, ніколи не показують ці результати громадськості. Чому б і ні??? Вони йдуть на наступне "полювання" і дозволяють усім розривати себе на шматки, включаючи Боббі Кеннеді-молодшого та CDC, намагаючись з'ясувати успіх чи невдачу роботи фармацевтичних компаній щодо Covid – продовжив він.

Трамп закликав компанії "розібратися з цим безладом, так чи інакше!" і сказав, що сподівається, що операція "Warp Speed" – ключове досягнення його першого терміну – буде "настільки "блискучою", як багато хто про неї каже".

Доповнення

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив, що уряд перенаправить 500 мільйонів доларів із розробки нових мРНК-вакцин на інші, за його словами, безпечніші технологічні платформи. Рішення викликало суперечливі реакції серед науковців та експертів з нацбезпеки.

Міністр охорони здоров'я США звинуватив членів комітету з вакцинації у конфліктах інтересів та звільнив їх. Це рішення викликало критику та звинувачення у політизації комітету.