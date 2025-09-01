$41.320.06
Ексклюзив
14:20 • 2546 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 11473 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 82910 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 60083 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 107307 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 116260 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 105054 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 87110 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35728 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 25121 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Трамп вимагає від фармкомпаній пояснень щодо ефективності вакцин від COVID

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав фармацевтичні компанії обґрунтувати ефективність вакцин від COVID на тлі заворушень у CDC. Він вимагає від них публічно показати результати своєї роботи.

Трамп вимагає від фармкомпаній пояснень щодо ефективності вакцин від COVID

На тлі заворушень у Центрах контролю та профілактики захворювань президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок закликав фармацевтичні компанії "виправдати успіх" своїх вакцин проти COVID. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Дуже важливо, щоб фармацевтичні компанії виправдали успіх своїх різних препаратів від Covid. Багато людей вважають їх дивом, яке врятувало мільйони життів. Інші не погоджуються! Оскільки CDC розривають на шматки через це питання, я хочу отримати відповідь, і я хочу її зараз 

– написав Трамп у своїй соціальній мережі.

Президент США додав, що компанії, які займаються розробкою вакцин від COVID, мають показати широкій громадськості результати своєї роботи.

Мені показали інформацію від Pfizer та інших, яка є надзвичайною, але вони, здається, ніколи не показують ці результати громадськості. Чому б і ні??? Вони йдуть на наступне "полювання" і дозволяють усім розривати себе на шматки, включаючи Боббі Кеннеді-молодшого та CDC, намагаючись з'ясувати успіх чи невдачу роботи фармацевтичних компаній щодо Covid 

– продовжив він.

Трамп закликав компанії "розібратися з цим безладом, так чи інакше!" і сказав, що сподівається, що операція "Warp Speed" – ключове досягнення його першого терміну – буде "настільки "блискучою", як багато хто про неї каже".

Доповнення

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив, що уряд перенаправить 500 мільйонів доларів із розробки нових мРНК-вакцин на інші, за його словами, безпечніші технологічні платформи. Рішення викликало суперечливі реакції серед науковців та експертів з нацбезпеки.

Міністр охорони здоров'я США звинуватив членів комітету з вакцинації у конфліктах інтересів та звільнив їх. Це рішення викликало критику та звинувачення у політизації комітету.

Павло Зінченко

COVID-19Здоров'яНовини Світу
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Pfizer
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки