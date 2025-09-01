Трамп требует от фармкомпаний объяснений по эффективности вакцин от COVID

На фоне беспорядков в Центрах по контролю и профилактике заболеваний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании "оправдать успех" своих вакцин против COVID. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Очень важно, чтобы фармацевтические компании оправдали успех своих различных препаратов от Covid. Многие люди считают их чудом, которое спасло миллионы жизней. Другие не согласны! Поскольку CDC разрывают на куски из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и я хочу его сейчас – написал Трамп в своей социальной сети.

Президент США добавил, что компании, занимающиеся разработкой вакцин от COVID, должны показать широкой общественности результаты своей работы.

Мне показали информацию от Pfizer и других, которая является чрезвычайной, но они, кажется, никогда не показывают эти результаты общественности. Почему бы и нет??? Они идут на следующую "охоту" и позволяют всем разрывать себя на куски, включая Бобби Кеннеди-младшего и CDC, пытаясь выяснить успех или неудачу работы фармацевтических компаний по Covid – продолжил он.

Трамп призвал компании "разобраться с этим беспорядком, так или иначе!" и сказал, что надеется, что операция "Warp Speed" – ключевое достижение его первого срока – будет "настолько "блестящей", как многие о ней говорят".

Дополнение

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил, что правительство перенаправит 500 миллионов долларов из разработки новых мРНК-вакцин на другие, по его словам, более безопасные технологические платформы. Решение вызвало противоречивые реакции среди ученых и экспертов по нацбезопасности.

Министр здравоохранения США обвинил членов комитета по вакцинации в конфликтах интересов и уволил их. Это решение вызвало критику и обвинения в политизации комитета.