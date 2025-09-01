$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 2804 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 11785 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 84847 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 60905 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 108903 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 117804 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 106230 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 88007 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35809 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25169 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Трамп требует от фармкомпаний объяснений по эффективности вакцин от COVID

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании обосновать эффективность вакцин от COVID на фоне беспорядков в CDC. Он требует от них публично показать результаты своей работы.

Трамп требует от фармкомпаний объяснений по эффективности вакцин от COVID

На фоне беспорядков в Центрах по контролю и профилактике заболеваний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании "оправдать успех" своих вакцин против COVID. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Очень важно, чтобы фармацевтические компании оправдали успех своих различных препаратов от Covid. Многие люди считают их чудом, которое спасло миллионы жизней. Другие не согласны! Поскольку CDC разрывают на куски из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и я хочу его сейчас 

– написал Трамп в своей социальной сети.

Президент США добавил, что компании, занимающиеся разработкой вакцин от COVID, должны показать широкой общественности результаты своей работы.

Мне показали информацию от Pfizer и других, которая является чрезвычайной, но они, кажется, никогда не показывают эти результаты общественности. Почему бы и нет??? Они идут на следующую "охоту" и позволяют всем разрывать себя на куски, включая Бобби Кеннеди-младшего и CDC, пытаясь выяснить успех или неудачу работы фармацевтических компаний по Covid 

– продолжил он.

Трамп призвал компании "разобраться с этим беспорядком, так или иначе!" и сказал, что надеется, что операция "Warp Speed" – ключевое достижение его первого срока – будет "настолько "блестящей", как многие о ней говорят".

Дополнение

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил, что правительство перенаправит 500 миллионов долларов из разработки новых мРНК-вакцин на другие, по его словам, более безопасные технологические платформы. Решение вызвало противоречивые реакции среди ученых и экспертов по нацбезопасности.

Министр здравоохранения США обвинил членов комитета по вакцинации в конфликтах интересов и уволил их. Это решение вызвало критику и обвинения в политизации комитета.

