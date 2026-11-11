Родина Кеннеді подала позов проти будівництва "Арки Трампа": озвучена причина

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина

рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина

рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина

рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина

В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф

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