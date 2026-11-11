Родина Кеннеді подала позов проти будівництва "Арки Трампа": озвучена причина
Київ • УНН
Родичі Джона Кеннеді стверджують, що 76-метрова арка закриє вид на його могилу та поховання ветеранів. Суд тимчасово зупинив проєкт.
Родина 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді, який загинув наприкінці 1963 року, подала позов, щоб заблокувати будівництво тріумфальної арки, яку нинішній президент Дональд Трамп планує звести у Вашингтоні. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Дев’ять представників цієї політичної династії стверджують, що споруда висотою 250 футів (76 метрів) закриватиме вид на могилу Кеннеді, а також на могили тисяч ветеранів, похованих на Арлінгтонському цвинтарі.
Минулого тижня суд США тимчасово призупинив реалізацію проєкту одразу після голосування, яке дозволило продовжити будівництво. Однак речник Білого дому заявив, що будівництво арки продовжуватиметься й далі.
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Серед позивачів - семеро дітей Роберта та Етель Кеннеді, а також їхній онук - колишній конгресмен-демократ Джо Кеннеді - та син Теда Кеннеді Едвард Кеннеді-молодший. До них не входить член кабінету Трампа Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який очолює Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб.
У скарзі зазначено, що Служба національних парків та Міністерство внутрішніх справ санкціонували будівництво 5 листопада 2026 року без необхідного схвалення Конгресу.
Так звана "Арка Трампа" є одним із заходів президента з перетворення столиці і покликана вшанувати 250-ту річницю країни.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social власний рейтинг президентів США, помістивши себе до окремої категорії "Найвеличніші". Колишніх президентів Джо Байдена та Барака Обаму він відніс до категорії "Провали".