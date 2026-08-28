Трамп назвав себе найвеличнішим президентом США, а Байдена й Обаму записав у "провали"

Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки

росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого удару

В окупованих регіонах України стався масштабний блекаут після удару по електростанції в Щасті

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG

Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів

Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT

Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною Європи

Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись

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Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів