Трамп назвав себе найвеличнішим президентом США, а Байдена й Обаму записав у "провали"
Київ • УНН
Дональд Трамп відніс себе до категорії «Найвеличніші», а Байдена, Обаму й Картера - до «Провалів». Частину президентів він не згадав.
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social власний рейтинг президентів США, помістивши себе до окремої категорії "Найвеличніші". Колишніх президентів Джо Байдена та Барака Обаму він відніс до категорії "Провали", про це пише УНН.
Деталі
У рейтингу Трамп поставив себе вище за інших президентів США, зокрема Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Томаса Джефферсона та Франкліна Рузвельта. Їх він відніс до категорії "Великі".
До категорії "Майже великі" Трамп включив Теодора Рузвельта, Гровера Клівленда, Джона Адамса та Джеймса Полка. Білл Клінтон опинився в категорії "Середні".
Байден і Обама отримали найнижчу оцінку
Джо Байден, Барак Обама та Джиммі Картер у рейтингу Трампа опинилися серед "Провалів". До цієї ж категорії він відніс колишніх президентів США Улісса Гранта та Воррена Гардінга.
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Частина президентів другої половини XX та початку XXI століття в опублікованому Трампом рейтингу взагалі відсутня. Зокрема, у списку немає Джона Кеннеді, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого та Джорджа Буша-молодшого.
Трамп регулярно публікує у Truth Social матеріали, що підкреслюють його роль в історії США. Напередодні він поширював створені за допомогою штучного інтелекту зображення та відео, на яких постає поруч із Джорджем Вашингтоном, зокрема у майбутній бальній залі Білого дому.
Раніше Трамп також публікував зображення Канади, відокремленої від США великою стіною.
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