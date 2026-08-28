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Трамп назвал себя величайшим президентом США, а Байдена и Обаму записал в «провалы»

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Дональд Трамп отнёс себя к категории «Величайшие», а Байдена, Обаму и Картера — к «Провалам». Часть президентов он не упомянул.

Трамп назвал себя величайшим президентом США, а Байдена и Обаму записал в «провалы»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social собственный рейтинг президентов США, поместив себя в отдельную категорию «Величайшие». Бывших президентов Джо Байдена и Барака Обаму он отнёс к категории «Провалы», об этом пишет УНН.

Подробности

В рейтинге Трамп поставил себя выше других президентов США, в частности Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона и Франклина Рузвельта. Их он отнёс к категории «Великие».

В категорию «Почти великие» Трамп включил Теодора Рузвельта, Гровера Кливленда, Джона Адамса и Джеймса Полка. Билл Клинтон оказался в категории «Средние».

Байден и Обама получили самую низкую оценку

Джо Байден, Барак Обама и Джимми Картер в рейтинге Трампа оказались среди «Провалов». К этой же категории он отнёс бывших президентов США Улисса Гранта и Уоррена Гардинга.

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Часть президентов второй половины XX и начала XXI века в опубликованном Трампом рейтинге вообще отсутствует. В частности, в списке нет Джона Кеннеди, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Трамп регулярно публикует в Truth Social материалы, подчёркивающие его роль в истории США. Накануне он распространял созданные с помощью искусственного интеллекта изображения и видео, на которых предстаёт рядом с Джорджем Вашингтоном, в частности в будущем бальном зале Белого дома.

Ранее Трамп также публиковал изображение Канады, отделённой от США большой стеной.

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Степан Гафтко

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