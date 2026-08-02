Трамп опубликовал карту Венесуэлы с надписью "51-й штат"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение карты Венесуэлы с американским флагом и надписью "51-й штат". Об этом сообщает УНН.

Детали

На картинке контур Венесуэлы выделен цветами флага США, а над картой размещена надпись "51st State".

Контекст

В мае Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что "серьезно рассматривает" возможность включения Венесуэлы в состав Соединенных Штатов.

Накануне временная президентка Венесуэлы Делси Родригес заявила, что ее страна никогда не рассматривала возможность стать 51-м штатом, даже после того, как американские войска захватили лидера страны Николаса Мадуро в январе.

Нынешняя публикация Трампа появилась на фоне обсуждений будущих переговоров главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним

В США назначили начало судебного процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на 1 июня 2027 года.

Венесуэла официально уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда