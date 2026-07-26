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Венесуэла официально уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда

Киев • УНН

 • 2402 просмотра

Венесуэла уведомила ООН о безвозвратном решении выйти из МУС из-за обвинений в предвзятости. Суд расследовал преступления против человечности, а выход совпал с голосованием за освобождение прокурора Хана.

Венесуэла официально уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда

Венесуэла официально уведомила Организацию Объединенных Наций о своем "безвозвратном" решении выйти из состава Международного уголовного суда (МУС), который в течение нескольких лет проводил расследование в отношении представителей ее вооруженных сил и других государственных должностных лиц. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Правительство объяснило этот шаг тем, что, по его мнению, в деятельности суда существует "географическая предвзятость", утверждая, что он непропорционально часто преследует страны Глобального Юга, в частности государства Африки и Латинской Америки. Об этом Феликс Пласенсия написал в соцсети X.

Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес поддержала эту позицию, заявив, что суд использовался как инструмент давления на Венесуэлу.

Международный уголовный суд настолько политизировали для атак против венесуэльского народа и венесуэльского государства, что мы не верим в подобные организации или институты

- сказала Родригес во время публичного мероприятия.

Такой шаг ожидался еще с декабря, когда Национальная ассамблея Венесуэлы — за месяц до того, как США отстранили от власти бывшего президента Николаса Мадуро, — проголосовала за отмену закона о ратификации Римского статута, что открыло путь к выходу страны из МУС.

МУС, созданный для преследования за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии в случаях, когда государства-члены не желают или не могут самостоятельно осуществлять правосудие, расследовал предполагаемые преступления против человечности в Венесуэле.

В 2020 году МУС заявил, что существуют достаточные основания полагать, что гражданские должностные лица, военнослужащие и сторонники правительства могли совершать преступления против человечности в Венесуэле как минимум с 2017 года.

Карим Хан, ставший прокурором МУС в 2021 году, в том же году открыл официальное расследование — шаг, который венесуэльское правительство отвергает.

В январе 2025 года МУС закрыл свой офис в Каракасе, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны тогдашнего правительства Венесуэлы во главе с Мадуро, которого впоследствии заменила Родригес. Она стала близкой союзницей администрации Дональда Трампа, которая заявляла о намерении добиваться демонтажа МУС.

Выход Венесуэлы из состава суда также совпал с днем, когда государства-члены МУС проголосовали за увольнение Карима Хана с должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом агентству Reuters сообщили два дипломатических источника. Сам Хан эти обвинения отрицает.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса, за его отстранение проголосовали 82 из 125 государств-членов суда.

Выход Венесуэлы из МУС происходит на фоне того, что переходный период после отстранения Мадуро в значительной степени определяется политикой Вашингтона. В январе американские силы задержали Мадуро и доставили его в США, где он предстанет перед судом по обвинениям в наркоторговле. В то же время администрация Трампа пока не объявила график проведения новых президентских выборов в Венесуэле.

В США назначили дату начала судебного процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро22.07.26, 21:03 • 6606 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Reuters
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты