В США назначили дату начала судебного процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Киев • УНН
Судья Элвин Хеллерстайн назначил судебное разбирательство для Николаса Мадуро и Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Супругам грозит пожизненное заключение по обвинениям в наркоторговле.
Сегодня в американском суде состоялось заседание по делу о наркоторговле, на котором предстали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Судья Элвин Хеллерстайн назначил дату судебного разбирательства для супругов на 1 июня 2027 года и утвердил график рассмотрения досудебных ходатайств.
Мадуро был одет в бежевую тюремную форму, кроссовки и темные очки, когда его вели в зал суда Манхэттена для очередного появления в одном из важнейших уголовных дел в новейшей истории США.
У здания суда его сторонники осудили обвинения как сфабрикованные Соединенными Штатами.
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Супруги были драматично захвачены американскими спецназовцами в своем доме в Каракасе, Венесуэла, во время ночного рейда 3 января, проведенного по приказу президента США Дональда Трампа.
63-летний Мадуро и 69-летняя Флорес были доставлены в Нью-Йорк, где заявили о своей невиновности в использовании своего руководящего положения в богатой нефтью американской стране для содействия поставкам кокаина.
Обвинения включали сговор с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств.
Никто из них не выступил на слушании в среду, и каждый сидел отдельно за столом защиты, окруженный своими адвокатами.
Им грозит пожизненное заключение, если присяжные признают их причастными к сговору с целью переправки тысяч тонн кокаина в США.
Прокуроры утверждают, что Мадуро начал сговор с венесуэльскими правоохранительными органами, чтобы помочь наркобаронам.
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