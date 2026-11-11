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Семья Кеннеди подала иск против строительства "Арки Трампа": названа причина

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Родственники Джона Кеннеди утверждают, что 76-метровая арка закроет вид на его могилу и захоронения ветеранов. Суд временно приостановил проект.

Семья Кеннеди подала иск против строительства "Арки Трампа": названа причина

Семья 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, погибшего в конце 1963 года, подала иск, чтобы заблокировать строительство триумфальной арки, которую нынешний президент Дональд Трамп планирует возвести в Вашингтоне. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Девять представителей этой политической династии утверждают, что сооружение высотой 250 футов (76 метров) закроет вид на могилу Кеннеди, а также на могилы тысяч ветеранов, похороненных на Арлингтонском кладбище.

На прошлой неделе суд США временно приостановил реализацию проекта сразу после голосования, которое позволило продолжить строительство. Однако представитель Белого дома заявил, что строительство арки будет продолжаться.

Дополнительно

Среди истцов - семеро детей Роберта и Этель Кеннеди, а также их внук - бывший конгрессмен-демократ Джо Кеннеди - и сын Теда Кеннеди Эдвард Кеннеди-младший. Среди них нет члена кабинета Трампа Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который возглавляет Министерство здравоохранения и социальных служб.

В иске указано, что Служба национальных парков и Министерство внутренних дел санкционировали строительство 5 ноября 2026 года без необходимого одобрения Конгресса.

Так называемая "Арка Трампа" является одной из инициатив президента по преобразованию столицы и призвана отметить 250-ю годовщину страны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social собственный рейтинг президентов США, поместив себя в отдельную категорию "Величайшие". Бывших президентов Джо Байдена и Барака Обаму он отнес к категории "Провалы".

Евгений Устименко

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