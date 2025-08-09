До четверти проб воды на пляжах не соответствует нормам: где можно и нельзя купаться

В Украине 24% проб воды в местах купания не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, сообщили в Минздраве Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Из 104 проб воды, отобранных 01-07 августа 2025 года из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, 25 проб (24,0%) не соответствовала санитарным нормам по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Также в течение 01-07 августа 2025 года исследовано 68 проб воды из рек и водоемов в пределах официальных пляжей на химические показатели, "из них 25 проб (36,8%) не соответствуют нормам", отметили в Минздраве.

Где можно купаться

По состоянию на 1 августа качество воды на пляжах безопасно для населения и соответствует установленным нормам:

г. Киев: в Днепровском районе в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" и "Тельбин"; безопасна по микробиологическим показателям – в пределах "Радуга" на р. Днепр, пляжа "Троещина" на реке Десенка, "Остров Оболонь" в Оболонском районе. В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Волынская область: в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия.

Днепропетровская область: в пределах пляжей "Сагайдак", "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра, в пределах пляжа в зоне набережной города Каменское, в пределах пляжа города Зеленодольск; безопасна по микробиологическим показателям в пределах пляжей городов Самар и Павлоград. В то же время пляжи на Днепропетровщине официально не открыты.

Ивано-Франковская область: в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Киевская область: в пределах пляжа детского "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района, с городского пляжа в городе Переяслав. В то же время пляжи на Киевщине официально не открыты.

Кировоградская область: на пляже в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое", пляже "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха.

Львовская область: в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи; по микробиологическим показателям в пределах пляжей на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.

Николаевская область: соответствует по микробиологическим показателям в пределах пляжей города Южноукраинск, пляжа "Стрелка" в Николаеве на р. Ингул, Новая Одесса на р. Южный Буг, пляжа "Радуга" города Первомайск; а также в пределах пляжа "Чайка" в Николаеве на Днепро-Бугском лимане. В то же время на водных объектах Николаевщины запрещено купаться согласно распоряжению ОВА.

Одесская область: в пределах пляжей Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана безопасна для населения; безопасна для населения и соответствует по микробиологическим показателям в Одесском районе — в пределах пляжей села Сычавка Южненской ОТГ; "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей "Росейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское, "Центрального пляжа" города Черноморск.

По состоянию на 07.08.2025 г. в г. Одесса на 8 городских пляжах ("Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 14 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана) открыты и функционируют 32 арендных частных пляжа. Также открыто 2 пляжа в Одесской области: 1 пляж в г. Черноморск ("Центральный") и 1 в Измаильском районе (поселок Приморское). В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область: в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище, города Гадяч на р. Псел.

Ровенская область: в пределах пляжей в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; в пределах пляжа общественного города Здолбунов на пруду Малопроточном, села Обаров и поселков Гоща Ровенского района; безопасна по микробиологическим показателям в пределах пляжа города Здолбунов на р. Устя, пляжа городского города Млинов Дубенского района.

Тернопольская область: на пляже в городе Тернополь, поселке Зализцы Тернопольского района.

Хмельницкая область: в пределах городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, на пляжах городов Красилов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора, Староконстантинов, пляжа виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на р. Горынь.

Черкасская область: в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область: в пределах пляжей г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область: в пределах городского пляжа "Золотой берег" г. Чернигова.

Где нельзя купаться

По состоянию на 8 августа нельзя купаться из-за несоответствия качества воды:

г. Киев: по микробиологическим показателям: в Днепровском районе – пляжи "Предмостная слободка", "Центральный" на р. Днепр, в Деснянском районе – пляж "Черторой" в парке "Муромец", пляж "Галерный" в Голосеевском районе, "Вербный", "Пуща-Водица" на 5-7 линии в Оболонском районе.

Винницкая область: по состоянию на 08.08.2025 пробы не отбирались, по состоянию на 11.07.2025 – по микробиологическим и химическим показателям: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.

Днепропетровская область: по микробиологическим показателям: пляжей городов Верхнеднепровск, Желтые Воды, Кривой Рог на реке Ингулец и реке Саксагань.

Житомирская область: по микробиологическим и химическим показателям: пляж в г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляжи в Гидропарке в г. Житомир на р. Тетерев, пляж в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случ).

Киевщина: по микробиологическим показателям: городской пляж "Центральный" в Белой Церкви.

Кировоградская область: по микробиологическим показателям: пляж "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.

Полтавская область: по микробиологическим показателям: пляжи города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык, города Миргород на р. Хорол.

Ровенская область: по микробиологическим и химическим показателям: городской пляж в г. Ровно (оз. Басов Кут).

Тернопольская область: по микробиологическим показателям: пляж в городе Хоростков Чортковского района возле урочища Дубина Чортковского района.

Хмельницкая область: по микробиологическим показателям: пляж города Нетешин; по микробиологическим и химическим показателям: городской пляж в г. Хмельницком.

Черновицкая область: по микробиологическим показателям: городской пляж в г. Черновцы.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированные речные пляжи отсутствуют. Информацию о качестве воды в местах отдыха у водоемов рекреационного и оздоровительного назначения можно найти на сайтах областных учреждений или в местных средствах массовой информации.

В связи с военной ситуацией и угрозой для населения в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях местные органы исполнительной власти не будут открывать зоны отдыха на водных объектах.

Дополнение

В Минздраве призвали помнить: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. "Такие места определяются решениями областных военных администраций или органов местного самоуправления", - подчеркнули в Минздраве.