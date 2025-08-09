До четверти проб воды на пляжах не соответствует нормам: где можно и нельзя купаться

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 24166 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 145439 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 87986 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 225825 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 216669 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 97319 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 142755 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77125 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55413 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38922 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
40%
754мм
Популярные новости
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию9 августа, 03:19 • 43318 просмотра
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований9 августа, 04:10 • 4322 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО07:36 • 22703 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 10706 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 21106 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 225807 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 139866 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 216654 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 217918 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 156439 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Херсон
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 217918 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 196322 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 207933 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 211004 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 197792 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

До четверти проб воды на пляжах не соответствует нормам: где можно и нельзя купаться

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Минздрав Украины сообщил, что 24% проб воды в местах купания не соответствуют микробиологическим показателям. Из 104 отобранных проб 25 оказались загрязненными.

До четверти проб воды на пляжах не соответствует нормам: где можно и нельзя купаться

В Украине 24% проб воды в местах купания не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, сообщили в Минздраве Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Из 104 проб воды, отобранных 01-07 августа 2025 года из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, 25 проб (24,0%) не соответствовала санитарным нормам по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Также в течение 01-07 августа 2025 года исследовано 68 проб воды из рек и водоемов в пределах официальных пляжей на химические показатели, "из них 25 проб (36,8%) не соответствуют нормам", отметили в Минздраве.

Где можно купаться 

По состоянию на 1 августа качество воды на пляжах безопасно для населения и соответствует установленным нормам:

г. Киев: в Днепровском районе в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" и "Тельбин"; безопасна по микробиологическим показателям – в пределах "Радуга" на р. Днепр, пляжа "Троещина" на реке Десенка, "Остров Оболонь" в Оболонском районе. В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Волынская область: в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия.

Днепропетровская область: в пределах пляжей "Сагайдак", "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра, в пределах пляжа в зоне набережной города Каменское, в пределах пляжа города Зеленодольск; безопасна по микробиологическим показателям в пределах пляжей городов Самар и Павлоград. В то же время пляжи на Днепропетровщине официально не открыты. 

Ивано-Франковская область: в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Киевская область: в пределах пляжа детского "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района, с городского пляжа в городе Переяслав. В то же время пляжи на Киевщине официально не открыты.

Кировоградская область: на пляже в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое", пляже "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха.

Львовская область: в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи; по микробиологическим показателям в пределах пляжей на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.

Николаевская область: соответствует по микробиологическим показателям в пределах пляжей города Южноукраинск, пляжа "Стрелка" в Николаеве на р. Ингул, Новая Одесса на р. Южный Буг, пляжа "Радуга" города Первомайск; а также в пределах пляжа "Чайка" в Николаеве на Днепро-Бугском лимане. В то же время на водных объектах Николаевщины запрещено купаться согласно распоряжению ОВА.

Одесская область: в пределах пляжей Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана безопасна для населения; безопасна для населения и соответствует по микробиологическим показателям в Одесском районе — в пределах пляжей села Сычавка Южненской ОТГ; "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей "Росейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское, "Центрального пляжа" города Черноморск.   

По состоянию на 07.08.2025 г. в г. Одесса на 8 городских пляжах ("Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 14 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана) открыты и функционируют 32 арендных частных пляжа. Также открыто 2 пляжа в Одесской области: 1 пляж в г. Черноморск ("Центральный") и 1 в Измаильском районе (поселок Приморское). В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область: в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище, города Гадяч на р. Псел.

Ровенская область: в пределах пляжей в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; в пределах пляжа общественного города Здолбунов на пруду Малопроточном, села Обаров и поселков Гоща Ровенского района; безопасна по микробиологическим показателям в пределах пляжа города Здолбунов на р. Устя, пляжа городского города Млинов Дубенского района.

Тернопольская область: на пляже в городе Тернополь, поселке Зализцы Тернопольского района.

Хмельницкая область: в пределах городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, на пляжах городов Красилов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора, Староконстантинов, пляжа виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на р. Горынь.

Черкасская область: в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область: в пределах пляжей г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область: в пределах городского пляжа "Золотой берег" г. Чернигова.

Где нельзя купаться

По состоянию на 8 августа нельзя купаться из-за несоответствия качества воды:

г. Киев: по микробиологическим показателям: в Днепровском районе – пляжи "Предмостная слободка", "Центральный" на р. Днепр, в Деснянском районе – пляж "Черторой" в парке "Муромец", пляж "Галерный" в Голосеевском районе, "Вербный", "Пуща-Водица" на 5-7 линии в Оболонском районе.

Винницкая область: по состоянию на 08.08.2025 пробы не отбирались, по состоянию на 11.07.2025 – по микробиологическим и химическим показателям: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.

Днепропетровская область: по микробиологическим показателям: пляжей городов Верхнеднепровск, Желтые Воды, Кривой Рог на реке Ингулец и реке Саксагань.

Житомирская область: по микробиологическим и химическим показателям: пляж в г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляжи в Гидропарке в г. Житомир на р. Тетерев, пляж в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случ).

Киевщина: по микробиологическим показателям: городской пляж "Центральный" в Белой Церкви.

Кировоградская область: по микробиологическим показателям: пляж "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.

Полтавская область: по микробиологическим показателям: пляжи города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык, города Миргород на р. Хорол.

Ровенская область: по микробиологическим и химическим показателям: городской пляж в г. Ровно (оз. Басов Кут).

Тернопольская область: по микробиологическим показателям: пляж в городе Хоростков Чортковского района возле урочища Дубина Чортковского района.

Хмельницкая область: по микробиологическим показателям: пляж города Нетешин; по микробиологическим и химическим показателям: городской пляж в г. Хмельницком.

Черновицкая область: по микробиологическим показателям: городской пляж в г. Черновцы.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированные речные пляжи отсутствуют. Информацию о качестве воды в местах отдыха у водоемов рекреационного и оздоровительного назначения можно найти на сайтах областных учреждений или в местных средствах массовой информации.

В связи с военной ситуацией и угрозой для населения в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях местные органы исполнительной власти не будут открывать зоны отдыха на водных объектах.

Дополнение

В Минздраве призвали помнить: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. "Такие места определяются решениями областных военных администраций или органов местного самоуправления", - подчеркнули в Минздраве.

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеЛайфхак
Черновицкая область
Львовская область
Донецкая область
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Тернопольская область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Белгород-Днестровский
Днепр
Черниговская область
Староконстантинов
Коростень
Херсонская область
Ковель
Каменское
Гадяч
Украина
Павлоград
Белая Церковь
Кривой Рог
Кременчуг
Черновцы
Чернигов
Житомир
Тернополь
Винница
Ивано-Франковск
Луцк
Черкассы
Хмельницкий
Ровно
Николаев
Одесса
Киев