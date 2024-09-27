Не чотири, а два "Кинджала": у Повітряних Силах уточнили про ворожу атаку у напрямку Старокостянтинова

Армія рф запустила дві, а не чотири ракети "Кинджал" у напрямку на Старокостянтинів Хмельницької області, повідомили в п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Уточнення! Було зафіксовано 2 ракети!!! Помилково. Дякуємо за розуміння - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Раніше Повітряні сили попереджали про пуски 4 ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

У Хмельницькій області пролунали вибухи.