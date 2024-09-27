Не четыре, а два "Кинжала": в Воздушных Силах уточнили о вражеской атаке в направлении Староконстантинова

Армия рф запустила две, а не четыре ракеты «Кинжал» по направлению на Староконстантинов Хмельницкой области, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Уточнение! Было зафиксировано 2 ракеты!!! Ошибка. Спасибо за понимание - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках 4 ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

В Хмельницкой области прогремели взрывы.