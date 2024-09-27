У ПС ЗСУ попередили про ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова
Київ • УНН
Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, жителям рекомендовано негайно шукати укриття.
Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано пуски Кинджалів", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
"Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів", - додали у Повітряних силах.
Також закликали Старокостянтинів негайно прямувати в укриття.
"4 ракети на Старокостянтинів", - додали пізніше в ПС ЗСУ.
Повітряна тривога оголошена по всій Україні.