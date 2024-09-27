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У ПС ЗСУ попередили про ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова

У ПС ЗСУ попередили про ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова

Київ • УНН

 • 16915 перегляди

Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, жителям рекомендовано негайно шукати укриття.

Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької  області. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

"Зафіксовано пуски Кинджалів", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

"Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів", - додали у Повітряних силах. 

Також закликали Старокостянтинів негайно прямувати в укриття. 

"4 ракети на Старокостянтинів", - додали пізніше в ПС ЗСУ. 

Повітряна тривога оголошена по всій Україні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
starokostiantynivСтарокостянтинів

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