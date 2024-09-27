В ПС ВСУ предупредили о ракетах «Кинжал» в направлении Староконстантинова

Зафиксированы пуски ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Сообщается о четырех ракетах, направляющихся в город, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.



"Зафиксированы пуски Кинжалов", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

"Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов", - добавили в Воздушных силах.

Также призвали Староконстантинов немедленно направляться в укрытие.

"4 ракеты на Староконстантинов", - добавили позже в ПС ВСУ.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.