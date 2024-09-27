В ПС ВСУ предупредили о ракетах «Кинжал» в направлении Староконстантинова
Киев • УНН
Зафиксированы пуски ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова. Сообщается о четырех ракетах, направляющихся в город, жителям рекомендовано немедленно искать укрытие.
Зафиксированы пуски ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Сообщается о четырех ракетах, направляющихся в город, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Зафиксированы пуски Кинжалов", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
"Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов", - добавили в Воздушных силах.
Также призвали Староконстантинов немедленно направляться в укрытие.
"4 ракеты на Староконстантинов", - добавили позже в ПС ВСУ.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.