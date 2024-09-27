На Хмельниччині чути вибухи після попередження про пуск ракет "Кинджал"
Київ • УНН
На Хмельниччині повідомили про звуки вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про пуск чотирьох ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
У Хмельницькій області пролунали вибухи після попередження про пуск чотирьох ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області, повідомляє УНН.
На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Раніше Повітряні сили попереджали про пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. Повідомлялось про чотири ракети, що прямували до міста.