В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения о пуске ракет "Кинжал"
Киев • УНН
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Ранее Воздушные силы предупреждали о пуске четырех ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
В Хмельницкой области прогремели взрывы после предупреждения о пуске четырех ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, сообщает УНН.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного.
Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Сообщалось о четырех ракетах, направлявшихся в город.