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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения о пуске ракет "Кинжал"

В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения о пуске ракет "Кинжал"

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 14:08  •  6731 просмотра

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В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Ранее Воздушные силы предупреждали о пуске четырех ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

В Хмельницкой области  прогремели взрывы после предупреждения о пуске четырех ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, сообщает УНН

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного.

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Сообщалось о четырех ракетах, направлявшихся в город. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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