В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения о пуске ракет "Кинжал"

В Хмельницкой области прогремели взрывы после предупреждения о пуске четырех ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, сообщает УНН.



В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного.

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках ракет "Кинжал" с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Сообщалось о четырех ракетах, направлявшихся в город.