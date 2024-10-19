На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попередження ПС ЗСУ про загрозу ворожих дронів
Київ • УНН
На Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Старокостянтинові, Пирятині та Умані.
У Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників у тому числі у Старокостянтинові, пише УНН.
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"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
Повітряні сили ЗСУ при цьому попередили: "Старокостянтинів, Пирятин та Умань - загроза застосування ударних БпЛА".
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