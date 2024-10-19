В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждения ВС ВСУ об угрозе вражеских дронов

В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения вражеских ударных беспилотников в том числе в Староконстантинове, пишет УНН.

Детали

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ при этом предупредили: "Староконстантинов, Пирятин и Умань - угроза применения ударных БпЛА".

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