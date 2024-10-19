В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждения ВС ВСУ об угрозе вражеских дронов
Киев • УНН
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Староконстантинове, Пирятине и Умани.
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения вражеских ударных беспилотников в том числе в Староконстантинове, пишет УНН.
Детали
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".
Воздушные силы ВСУ при этом предупредили: "Староконстантинов, Пирятин и Умань - угроза применения ударных БпЛА".
В Хмельницкой области уничтожили еще 7 вражеских дронов: без пострадавших18 октября 2024, 09:51 • 13745 просмотров