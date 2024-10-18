В Хмельницкой области уничтожили еще 7 вражеских дронов: без пострадавших

В Хмельницкой области не поступало сообщений о пострадавших и повреждениях в результате атаки российских дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 7 БПЛА во время последней воздушной тревоги. Об этом в пятницу сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня, во время сигналов "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили еще 7 вражеских БпЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час, сообщений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало - написал Тюрин в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что утром в регионе дважды раздавались взрывы.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 октября уничтожили 8 вражеских дронов "Shahed" в небе над Хмельницкой областью, обошлось без пострадавших.