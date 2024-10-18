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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Хмельниччині вночі збили 8 "шахедів"

Київ • УНН

 • 14549 перегляди

Сили ППО України знищили 8 БпЛА типу "Shahed" над Хмельницькою областю вночі 18 жовтня. За повідомленням голови ОВА, постраждалих та пошкоджень майна не зафіксовано.

На Хмельниччині вночі збили 8 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони у ніч на 18 жовтня знищили 8 ворожих дронів  "Shahed" у небі над Хмельницькою областю, обійшлося без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 8 БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило

- написав Тюрін у Telegram.

Одна з наймасованіших дронових атак: у Києві ППО працювала 4,5 години, без потерпілих та руйнувань18.10.24, 08:09 • 43646 переглядiв

Тетяна Краєвська

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