На Хмельниччині вночі збили 8 "шахедів"
Київ • УНН
Сили ППО України знищили 8 БпЛА типу "Shahed" над Хмельницькою областю вночі 18 жовтня. За повідомленням голови ОВА, постраждалих та пошкоджень майна не зафіксовано.
Сили протиповітряної оборони у ніч на 18 жовтня знищили 8 ворожих дронів "Shahed" у небі над Хмельницькою областю, обійшлося без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 8 БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило
Одна з наймасованіших дронових атак: у Києві ППО працювала 4,5 години, без потерпілих та руйнувань18.10.24, 08:09 • 43646 переглядiв