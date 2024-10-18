В Хмельницкой области ночью сбили 8 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 октября уничтожили 8 вражеских дронов «Shahed» в небе над Хмельницкой областью, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала «Воздушная тревога», наши силы ПВО уничтожили и обезвредили 8 БПЛА типа «Shahed». По состоянию на этот час, обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало - написал Тюрин в Telegram.

Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений