В Хмельницкой области ночью сбили 8 "шахедов"
Киев • УНН
Силы ПВО Украины уничтожили 8 БпЛА типа «Shahed» над Хмельницкой областью ночью 18 октября. По сообщению главы ОВА, пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 октября уничтожили 8 вражеских дронов «Shahed» в небе над Хмельницкой областью, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала «Воздушная тревога», наши силы ПВО уничтожили и обезвредили 8 БПЛА типа «Shahed». По состоянию на этот час, обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало
Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений18 октября 2024, 05:09 • 11542 просмотра