На Хмельниччині знову чутні вибухи
Київ • УНН
У Хмельницькій області вдруге за ранок 18 жовтня пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА в кількох областях України, включаючи Житомирську, Київську та Вінницьку.
У Хмельницькій області вдруге за ранок 18 жовтня пролунали вибухи, повідомляє УНН.
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На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
В області оголошена повітряна тривога.
О 10:12 Повітряні сили ПС ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА:
- БпЛА над Житомиром, курс західний.
- БпЛА на межі Київської та Житомирської областей, курс південний.
- БпЛА в північно-східній частині Київщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південно-західній частині Чернігівської області, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Вінницької області, курс західний.
Раніше УНН повідомляв, що вранці в регіоні пролунали вибухи.
Сили протиповітряної оборони у ніч на 18 жовтня знищили 8 ворожих дронів "Shahed" у небі над Хмельницькою областю, обійшлося без постраждалих.