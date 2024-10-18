В Хмельницкой области снова слышны взрывы

В Хмельницкой области второй раз за утро 18 октября прогремели взрывы, сообщает УНН.

Детали

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспільного».

В области объявлена воздушная тревога.

В 10:12 Воздушные силы ВС ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА:

БпЛА над Житомиром, курс западный.

БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс южный.

БпЛА в северо-восточной части Киевщины, курс юго-западный.

БпЛА в юго-западной части Черниговской области, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.

Ранее УНН сообщал, что утром в регионе прогремели взрывы.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 октября уничтожили 8 вражеских дронов «Shahed» в небе над Хмельницкой областью, обошлось без пострадавших.