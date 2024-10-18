На Хмельниччині пролунали вибухи
Київ • УНН
У Хмельницькій області чули вибухи після попередження ПС ЗСУ про рух БПЛА. В регіоні оголошено повітряну тривогу. Дрони зафіксовані в кількох областях України.
У Хмельницькій області чули вибухи після попередження Повітряних сил про рух ворожого дрону в регіоні, повідомляє УНН.
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На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
В області оголошена повітряна тривога.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА:
- в південній частині Житомирської області, курс західний.
- в напрямку Вінниці з північного напрямку.
- в північній частині Вінницької області, курс західний.
- в північній частині Черкаської області, курс південно-західний.
- західніше Києва (район Бучі), курс північний.
- в східній частині Хмельницької області, курс західний.
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