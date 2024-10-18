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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Хмельниччині пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 15319 перегляди

У Хмельницькій області чули вибухи після попередження ПС ЗСУ про рух БПЛА. В регіоні оголошено повітряну тривогу. Дрони зафіксовані в кількох областях України.

На Хмельниччині пролунали вибухи

У Хмельницькій області чули вибухи після попередження Повітряних сил про рух ворожого дрону в регіоні, повідомляє УНН

Деталі 

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

В області оголошена повітряна тривога.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА:

  •  в південній частині Житомирської області, курс західний.
  • в напрямку Вінниці з північного напрямку.
  •  в північній частині Вінницької області, курс західний.
  •  в північній частині Черкаської області, курс південно-західний.
  •  західніше Києва (район Бучі), курс північний.
  • в східній частині Хмельницької області, курс західний. 

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей18.10.24, 08:51 • 24992 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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