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MIM-104 Patriot

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей

Київ • УНН

 • 24990 перегляди

росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей

Сили протиповітряної оборони збили 80 із 135 безпілотників, які були запущені російськими військами. 44 дрони — локаційно втрачені, два — полетіли в білорусь, до 10-ті БПЛА - наразі  в повітряному просторі центральних областей України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 18 жовтня (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Станом на 08: 30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

 В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

44 російських безпілотники було локаційно втрачено, ще два дрони полетіли на територію білорусі, до 10-ти ворожих БПЛА – в повітряному просторі - літають в центральних областях України.

Одна з наймасованіших дронових атак: у Києві ППО працювала 4,5 години, без потерпілих та руйнувань18.10.24, 08:09 • 43646 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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