росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей
Київ • УНН
росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.
Сили протиповітряної оборони збили 80 із 135 безпілотників, які були запущені російськими військами. 44 дрони — локаційно втрачені, два — полетіли в білорусь, до 10-ті БПЛА - наразі в повітряному просторі центральних областей України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 18 жовтня (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).
Станом на 08: 30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях
44 російських безпілотники було локаційно втрачено, ще два дрони полетіли на територію білорусі, до 10-ти ворожих БПЛА – в повітряному просторі - літають в центральних областях України.
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