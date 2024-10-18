россия атаковала Украину 135 дронами: 80 сбито, около 10-ти летают в центральных областей

Силы противовоздушной обороны сбили 80 из 135 беспилотников, которые были запущены российскими войсками. 44 дрона - локально потеряны, два - улетели в беларусь, до 10-ти БПЛА - сейчас в воздушном пространстве центральных областей Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 18 октября (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях - говорится в сообщении ПС ВСУ.

44 российских беспилотника были локально потеряны, еще два дрона улетели на территорию Беларуси, до 10-ти вражеских БПЛА - в воздушном пространстве - летают в центральных областях Украины.

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