В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы в Хмельницкой области, вероятно, произошли из-за реакции ПВО на угрозу со стороны БПЛА. Украинские власти подтвердили наличие ударных беспилотников.
В России заявили о сбитии четырех ракет над Крымом
Министерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило четыре украинские ракеты над Крымом 6 января.
Министра обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Ллойд Остин выздоравливает и готов вернуться к работе.
Украина вытащила Евросоюз из состояния "комы нерасширения" - Кулеба
Заявка Украины на членство в ЕС возродила импульс расширения блока, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Крыму в районе Евпатории раздаются мощные взрывы
В Евпатории, Крым, прогремели взрывы, повредив дом и вызвав пожар. Сообщается, что к этому может быть причастен военный аэродром.
ВОЗ призвала снова носить маски и делать прививки из-за роста заболеваемости COVID-19
ВОЗ советует чаще пользоваться масками и проводить вакцинацию, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 растет во всем мире.
Нептун и Уран впервые показали в настоящих цветах: обе планеты бирюзовые
Британские астрономы обнаружили, что Нептун и Уран на самом деле имеют похожий оттенок бирюзы, исправляя предыдущие темно-синие и зеленые изображения.
"АТЕШ" заявили про присутствие своих агентов в морской пехоте россиян
Партизаны в Крыму утверждают, что проникли в российскую 810-ю бригаду морской пехоты, проводят диверсии и сопротивляются оккупации. АТЕШ сообщает о расширении присутствия и вербовке дезертиров.
Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, будут говорить о поддержке Украины
Президент Эстонии Алар Карис созывает Совет национальной обороны, чтобы обсудить поддержку Эстонией Украины в условиях российской войны.
Буданов рассказал, почему не было "азовцев" среди освобожденных из плена 3 января
Буданов признает, что Россия отказалась отпустить бойцов "Азова", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но обещает, что все будут возвращены.