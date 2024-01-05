В Хмельницкой области прогремели взрывы

Ночью 6 января в Хмельницкой области были слышны взрывы. Вероятно работали силы ПВО. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

До взрывов Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения БпЛА для Хмельницкой области, в частности для Староконстантинова.

Также первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин подтвердил, что ударные БпЛА находятся в пределах области.

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