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29 березня, 17:57 • 122017 перегляди

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28 березня, 18:00 • 140278 перегляди

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На Хмельниччині прогриміли вибухи

На Хмельниччині прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 35739 перегляди

Вибухи в Хмельницькій області, ймовірно, сталися через реакцію ППО на загрозу з боку БПЛА. Українська влада підтвердила наявність ударних безпілотників.

Уночі 6 січня у Хмельницькій області було чути вибухи. Ймовірно працювали сили ППО. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

До вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування БпЛА для Хмельниччини, зокрема для Старокостянтинова.

Також перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що ударні БпЛА перебувають у межах області.

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Вранці на Хмельниччині збили три "шахеди"05.01.24, 13:14 • 24386 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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