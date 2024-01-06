На Хмельниччині прогриміли вибухи

Уночі 6 січня у Хмельницькій області було чути вибухи. Ймовірно працювали сили ППО. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.

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До вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування БпЛА для Хмельниччини, зокрема для Старокостянтинова.

Також перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що ударні БпЛА перебувають у межах області.

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