Вранці на Хмельниччині збили три "шахеди"
Київ • УНН
Українські військові збили 3 ворожі безпілотники у Хмельницькій області; про жертви та пошкодження інфраструктури не повідомляється.
Сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Хмельницькій області було знищено три ворожих ударних дрона, постраждалих немає, повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку ОВА.
Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає
Нагадаємо
На Хмельниччині вранці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА для області.
У небі над Україною знищили 21 з 29 "шахедів"05.01.24, 12:12 • 25848 переглядiв