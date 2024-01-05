Вранці на Хмельниччині збили три "шахеди"

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Хмельницькій області було знищено три ворожих ударних дрона, постраждалих немає, повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку ОВА.

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає - йдеться у повідомленні ОВА.

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На Хмельниччині вранці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА для області.

У небі над Україною знищили 21 з 29 "шахедів"