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Вранці на Хмельниччині збили три "шахеди"

Вранці на Хмельниччині збили три "шахеди"

Київ • УНН

 • 24386 перегляди

Українські військові збили 3 ворожі безпілотники у Хмельницькій області; про жертви та пошкодження інфраструктури не повідомляється.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Хмельницькій області було знищено три ворожих ударних дрона, постраждалих немає, повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку ОВА. 

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає

- йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо 

На Хмельниччині вранці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА для області.

У небі над Україною знищили 21 з 29 "шахедів"05.01.24, 12:12 • 25848 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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