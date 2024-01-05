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У небі над Україною знищили 21 з 29 "шахедів"

У небі над Україною знищили 21 з 29 "шахедів"

Київ • УНН

 • 25845 перегляди

Сили оборони збили 21 з 29 російських безпілотників "шахед" під час нічної атаки; більшість з них були перехоплені мобільними вогневими групами

Сили оборони у ніч на 5 січня у небі над Україною знищили 21 з 29 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 5 січня ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed". Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим. Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА "Shahed-136/131".

Частину безпілотників, як вказано, ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей

- повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

"Варто відзначити, що переважну більшість "шахедів" знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України", - наголосили у ПС ЗСУ.

На Хмельниччині вранці лунали вибухи05.01.24, 09:14 • 32249 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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