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На Хмельниччині вранці лунали вибухи

На Хмельниччині вранці лунали вибухи

Київ • УНН

 • 32249 перегляди

Вибухи прогриміли на Хмельниччині. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА для області.

Вранці Хмельниччину атакували ворожі "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Кореспондент УНН повідомляє, що вранці під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи.

Повітряна тривога у Хмельницькій області була оголошена о 06:53.

О 06:58 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування БпЛА для Хмельницької та Чернівецької області.

Чернівецька та Хмельницька області — загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини

- йдеться у повідомленні у Telegram.

Пізніше о 08:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА у бік Старокостянтинова.

"Групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу", - йдеться у повідомленні.

У небі над Черкащиною знищили 5 "шахедів": уламки пошкодили ЛЕП, є проблеми зі світлом05.01.24, 08:38 • 116925 переглядiв

Тетяна Краєвська

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