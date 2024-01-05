На Хмельниччині вранці лунали вибухи
Київ • УНН
Вибухи прогриміли на Хмельниччині. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування БпЛА для області.
Вранці Хмельниччину атакували ворожі "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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Кореспондент УНН повідомляє, що вранці під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи.
Повітряна тривога у Хмельницькій області була оголошена о 06:53.
О 06:58 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування БпЛА для Хмельницької та Чернівецької області.
Чернівецька та Хмельницька області — загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини
Пізніше о 08:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА у бік Старокостянтинова.
"Групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу", - йдеться у повідомленні.
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