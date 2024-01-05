У небі над Черкащиною знищили 5 "шахедів": уламки пошкодили ЛЕП, є проблеми зі світлом

Сили ППО сьогодні ліквідували 5 ударних БпЛА ворога над Черкаською областю. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів пошкодженні лінії електропередач, у 5 населених пунктів області повністю чи частково немає світла. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. У небі над областю вони знищили 5 ворожих "шахедів". Минулось без потерпілих - написав Табурець у Telegram.

За його словами, у двох випадках зафіксовані пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА.

"Наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 - частково. Аварійні бригади працюють", - вказав голова ОВА.

На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "шахедів" – ОВА