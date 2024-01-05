У небі над Черкащиною знищили 5 "шахедів": уламки пошкодили ЛЕП, є проблеми зі світлом
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила 5 безпілотників над Черкащиною, уламки пошкодили ЛЕП, що призвело до відключення електроенергії в 5 населених пунктах.
Сили ППО сьогодні ліквідували 5 ударних БпЛА ворога над Черкаською областю. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів пошкодженні лінії електропередач, у 5 населених пунктів області повністю чи частково немає світла. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. У небі над областю вони знищили 5 ворожих "шахедів". Минулось без потерпілих
За його словами, у двох випадках зафіксовані пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА.
"Наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 - частково. Аварійні бригади працюють", - вказав голова ОВА.
На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "шахедів" – ОВА05.01.24, 07:36 • 55327 переглядiв