В небе над Черкасской областью уничтожили 5 "шахедов": обломки повредили ЛЭП, есть проблемы со светом
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила 5 беспилотников над Черкасской областью, обломки повредили ЛЭП, что привело к отключению электроэнергии в 5 населенных пунктах.
Силы ПВО сегодня ликвидировали 5 ударных БпЛА врага над Черкасской областью. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов повреждены линии электропередач, в 5 населенных пунктах области полностью или частично нет света. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Наши защитники во время последних воздушных тревог удачно поработали. В небе над областью они уничтожили 5 вражеских "шахедов". Прошло без пострадавших
По его словам, в двух случаях зафиксированы повреждения линий электропередач в результате падения обломков БпЛА.
"Сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 - частично. Аварийные бригады работают", - указал председатель ОВА.
На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "шахедов" - ОВА05.01.24, 07:36 • 55322 просмотра