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В небе над Черкасской областью уничтожили 5 "шахедов": обломки повредили ЛЭП, есть проблемы со светом

Киев • УНН

 • 116924 просмотра

Украинская противовоздушная оборона сбила 5 беспилотников над Черкасской областью, обломки повредили ЛЭП, что привело к отключению электроэнергии в 5 населенных пунктах.

Силы ПВО сегодня ликвидировали 5 ударных БпЛА врага над Черкасской областью. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов повреждены линии электропередач, в 5 населенных пунктах области полностью или частично нет света. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Наши защитники во время последних воздушных тревог удачно поработали. В небе над областью они уничтожили 5 вражеских "шахедов". Прошло без пострадавших

- написал Табурец в Telegram.

По его словам, в двух случаях зафиксированы повреждения линий электропередач в результате падения обломков БпЛА.

"Сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 - частично. Аварийные бригады работают", - указал председатель ОВА.

На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "шахедов" - ОВА05.01.24, 07:36 • 55322 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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