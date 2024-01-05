На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "шахедов" - ОВА
Киев • УНН
Украинские войска сбили 6 беспилотников в Днепре, никто не пострадал во время артиллерийского обстрела Никополя со стороны России.
Ночью украинские военные сбили над Днепропетровской областью 6 "шахедов". Все были уничтожены в Криворожском районе. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Обломки вражеских дронов упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.
Также россияне трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольщину - сам Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. В общем выпустил более десяти снарядов.
Там обошлось без погибших и раненых.
За менее чем две недели россияне 33 раза ударили по Харькову ракетами и "шахедами" - Офис Генерального прокурора04.01.24, 15:41 • 22887 просмотров