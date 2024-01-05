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На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "шахедів" – ОВА

На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "шахедів" – ОВА

Київ • УНН

 • 55327 перегляди

Українські війська збили 6 безпілотників у Дніпрі, ніхто не постраждав під час артилерійського обстрілу Нікополя з боку Росії.

Уночі українські військові збили над Дніпропетровською областю 6 "шахедів". Усі були знищені у Криворізькому районі. Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Уламки ворожих дронів впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Також росіяни тричі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольщину – сам Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів.

Там минулося без загиблих і поранених.

За менше ніж два тижні росіяни 33 рази вдарили по Харкову ракетами та "шахедами" - Офіс Генерального прокурора 04.01.24, 15:41 • 22889 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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