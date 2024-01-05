В Хмельницкой области утром раздавались взрывы
Киев • УНН
Взрывы прогремели в Хмельницкой области. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения БпЛА для области.
Утром Хмельнитчину атаковали вражеские "шахеды". Во время воздушной тревоги жители области слышали взрывы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Корреспондент УНН сообщает, что утром во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы.
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 06:53.
В 06:58 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения БпЛА для Хмельницкой и Черновицкой области.
Черновицкая и Хмельницкая области - угроза применения ударных вражеских БпЛА. Группа ударных БпЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области
Позже в 08:34 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в сторону Староконстантинова.
"Группы ударных БпЛА движутся на Староконстантинов с юга и запада", - говорится в сообщении.
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