В небе над Украиной уничтожили 21 из 29 "шахедов"
Силы обороны сбили 21 из 29 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки; большинство из них были перехвачены мобильными огневыми группами.
Паралимпиец Оскар Писториус, который убил подругу 11 лет назад, досрочно вышел из тюрьмы
Паралимпиец Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден после десяти лет заключения за убийство своей девушки Ривы Стинкамп.
Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды
Масштабные атаки россии на Украину привели к выбросу почти 5 000 тонн CO2; в Киеве - 1 500 тонн, критического загрязнения воздуха не произошло.
Умеров проинформировал министра обороны Польши о ситуации на фронте и пригласил его в Киев
Министр обороны Украины проинформировал Польшу о ситуации на фронте и пригласил своего коллегу в Киев.
Украинцам разрешили брать авто в аренду с помощью Дії
В Украине упростили пользователям Дії отправку документов через приложение при оформлении проката автомобилей.
Херсон с вечера и ночью был под вражеским ударом: пострадала женщина
Херсон был обстрелян ночью.
Новая система оплаты труда госслужащих и оптимизация министерств: в Украине стартует реформа государственного управления
В этом году в Украине стартует реформа государственного управления, предусматривающая новую систему оплаты труда государственных служащих. Также эта реформа имеет целью упорядочить рабочие процессы в министерствах.
Потенциал противостояния на Ближнем Востоке растет: США могут углубиться в конфликт, в котором действуют группировки, поддерживаемые Ираном
Рост напряженности на Ближнем Востоке может втянуть США в конфликт, поэтому официальные лица обсуждают ответы на потенциальные атаки со стороны поддерживаемых Ираном группировок.
В Киеве поручили управляющим компаниями и службам проверить недостатки в системе отопления домов и работу пунктов Незламности
Совет обороны Киева поручил службам не допустить замерзания систем отопления и обеспечить готовность пунктов обогрева в условиях угрозы авиаударов и сильных морозов.
Международные резервы Украины за год выросли на 42%
Международные резервы Украины выросли до $40,5 млрд, что на 4,4% больше, чем в декабре; рост на 42% в 2023 году.