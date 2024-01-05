В небе над Украиной уничтожили 21 из 29 "шахедов"

Силы обороны в ночь на 5 января в небе над Украиной уничтожили 21 из 29 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 5 января враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed". Атака продолжалась двумя волнами из района Примоско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - Крым. Всего зафиксировано пуски 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Часть беспилотников, как указано, враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей.

Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

К отражению воздушного нападения привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

"Стоит отметить, что подавляющее большинство "шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины", - отметили в ВС ВСУ.

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