Утром на Хмельнитчине сбили три "шахеды"
Украинские военные сбили 3 вражеских беспилотника в Хмельницкой области; о жертвах и повреждениях инфраструктуры не сообщается.
В определенном виде дамба точно нужна - Кубраков о дискуссиях о необходимости восстановления Каховской ГЭС
Вице-премьер-министр Украины Кубраков говорит, что Каховская дамба в той или иной форме нужна, на фоне дискуссий о ее восстановлении.
Ели консервы, черствый хлеб и шоколад: американский журналист рассказал, как проходили на Банковой первые дни после полномасштабного вторжения рф
Американский журналист Саймон Шустер подробно описал первые дни полномасштабного вторжения на Банковой, где украинские чиновники продолжали работать в аскетических условиях.
ГУР провело спецоперацию в белгородской области, атакован взводный опорный пункт россиян
Украинская разведка провела спецоперацию в белгородской области, заминировав дорогу и поразив опорный пункт рф, нанеся врагу потери.
Год работы в условиях тяжелых вызовов: Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года
Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года.
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
Экс-депутат Шепелев нанес 345 млн грн убытков из-за преступлений, включая государственную измену и заказные убийства.
Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год
Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год.
Украинец пытался отправить по почте в США топоры казацкой эпохи и Киевской Руси
Киевская таможня перехватила старинные топоры времен казачества и Киевской Руси, которые пересылались в США без разрешения на вывоз культурных ценностей.
Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин
Директор Киевского научно-исследовательского институте судебных экспертиз Александр Рувин сообщает, что нет доказательств использования ракет КНДР во время ударов по Киеву.
"Пакет малыша" в Украине обновили: что изменится
Министерство социальной политики Украины обновило "Пакет малыша", стоимость которого теперь составляет 7689 гривен.