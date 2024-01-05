Утром на Хмельнитчине сбили три "шахеды"

Сегодня утром во время воздушной тревоги в Хмельницкой области было уничтожено три вражеских ударных дрона, пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет - говорится в сообщении ОВА.

Напомним

На Хмельнитчине утром раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения БпЛА для области.

В небе над Украиной уничтожили 21 из 29 "шахедов"