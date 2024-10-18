На Хмельниччині знищили ще 7 ворожих дронів: без постраждалих
Київ • УНН
Сили ППО Хмельницької області знищили 7 ворожих БПЛА типу "Shahed" під час повітряної тривоги. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не зафіксовано.
У Хмельницькій області не надходило повідомлень щодо постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки російських дронів. Сили протиповітряної оборони збили 7 БПЛА під час останньої повітряної тривоги. Про це у п'ятницю повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні, під час сигналів "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили ще 7 ворожих БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило
Раніше УНН повідомляв, що вранці в регіоні двічі лунали вибухи.
Сили протиповітряної оборони у ніч на 18 жовтня знищили 8 ворожих дронів "Shahed" у небі над Хмельницькою областю, обійшлося без постраждалих.