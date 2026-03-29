Атака рф на Одещину 29 березня - пошкоджено енергооб'єкт та житлові будинки
Київ • УНН
Російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру та приватний будинок в Одеській області. Постраждалих немає, але у низці населених пунктів зникло світло.
У ніч на 29 березня росіяни завдали ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад.
Також були зафіксовані пошкодження на території дачного кооперативу.
Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням. На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків
Нагадаємо
Увечері 28 березня російські окупанти вперше за довгий час використали ракети типу "Кинджал" по Старокостянтинову на Хмельниччині.