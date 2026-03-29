Атака рф на Одесскую область 29 марта - повреждены энергообъект и жилые дома
УНН
российские дроны повредили энергетическую инфраструктуру и частный дом в Одесской области. Пострадавших нет, но в ряде населенных пунктов пропал свет.
В ночь на 29 марта россияне нанесли удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате атаки был поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад.
Также были зафиксированы повреждения на территории дачного кооператива.
Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением. На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий
Вечером 28 марта российские оккупанты впервые за долгое время использовали ракеты типа "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области.