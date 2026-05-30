Истребители Gripen для Украины могут производиться в Канаде - Saab
Киев • УНН
Компания Saab предлагает Канаде производить истребители Gripen для Украины в случае закупки этих самолетов. Проект предусматривает строительство 20 новых бортов.
Шведская оборонная компания Saab заявляет, что если Оттава решит купить ее истребители Gripen E, Канада может в конечном итоге строить часть самолетов, предназначенных для ВС Украины, сообщает The Canadian Press, пишет УНН.
Детали
Saab заявляет, что до 20 ее истребителей Gripen будут построены для Украины в рамках соглашения о кредитной поддержке Европейского Союза, а Швеция передаст 16 Gripen более старых моделей.
Заместитель генерального директора Saab Андрес Карп сообщил The Canadian Press, что Канада может стать местом производства и экспорта, а также может поставлять Gripen в Украину, если федеральное правительство решит инвестировать в сам продукт.
"Обсуждалось, например, Канаде предлагалось, что если они выберут Gripen и захотят производство в Канаде, это может быть одно из мест для отправки Gripen в Украину", – сказал он.
Изготовление Gripen может занять около 36 месяцев.
